Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30130056/
20 июня 2017, 12:36 | Бокс | Vesti.kz

Тренер рассказал о «слабом месте» Головкина перед боем с «Канело» и оценил шансы боксеров на победу

Украинский специалист, личный тренер Сергея Деревянченко Сергей Корчинский-младший в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своим взглядом на титульный поединок между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом.

По словам <nobr>Корчинского-младшего</nobr> мексиканец будет искать победу в контратаке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Геннадий, скорее всего, пойдет вперед и будет жестко прессинговать. Но тут больший интерес вызывает, как поведет себя «Канело»? Он хорошо защищается корпусом, он быстрый, и плюс ко всему, он может ударить! Возможно, что он «пойдет назад» и будет много двигаться, контрить длинными атаками. Еще я думаю, что он будет руководствоваться последними двумя боями Геннадия, ведь там было много подсказок, как вести себя с ним в ринге.

— Например?

— Проблемы с защитой. Головкин часто пропускает длинные атаки.

— А «Канело» бьет мощнее предыдущих соперников Геннадия?

— Честно говоря, не ощущал его ударов на себе. (смеется) Думаю, что да, ведь он взрывной и быстрый.

— Оцените шансы на успех сторон? И потом, «Канело» прежде уже контрил в других боях?

— 50 на 50. Не могу сказать, я не особо следил за ним. Я говорю так, как я вижу все это.

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Боксеры уже начали пресс-тур, посвященный раскрутке поединка. «Гостем» пресс-конференции стал чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс, который сумел обратить на себя внимание потенциальных соперников.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Тренер рассказал о "слабом месте" Головкина перед боем с "Канело" и оценил шансы боксеров на победу

Сондерс дважды отказался драться со мной. Мы предлагали ему две даты в июне - Головкин

Боец UFC рассказал, как Головкин нокаутировал "Канело" во время спарринга во втором раунде