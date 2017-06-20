Тренер рассказал о «слабом месте» Головкина перед боем с «Канело» и оценил шансы боксеров на победу

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— Геннадий, скорее всего, пойдет вперед и будет жестко прессинговать. Но тут больший интерес вызывает, как поведет себя «Канело»? Он хорошо защищается корпусом, он быстрый, и плюс ко всему, он может ударить! Возможно, что он «пойдет назад» и будет много двигаться, контрить длинными атаками. Еще я думаю, что он будет руководствоваться последними двумя боями Геннадия, ведь там было много подсказок, как вести себя с ним в ринге.

— Например?

— Проблемы с защитой. Головкин часто пропускает длинные атаки.

— А «Канело» бьет мощнее предыдущих соперников Геннадия?

— Честно говоря, не ощущал его ударов на себе. (смеется) Думаю, что да, ведь он взрывной и быстрый.

— Оцените шансы на успех сторон? И потом, «Канело» прежде уже контрил в других боях?

— 50 на 50. Не могу сказать, я не особо следил за ним. Я говорю так, как я вижу все это.