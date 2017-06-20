Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30129811/
20 июня 2017, 12:21 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Тренер Макгрегора: Конор прочитает Мейвезера и подловит ударом

Чемпион UFC в легкой весовой категории Конор Макгрегор обладает «звериной скоростью рефлексов» и даром предвидеть действия соперников, считает его тренер по боксу Оуэн Родди.

Чемпион UFC в легкой весовой категории <span class=error>Конор</span> Макгрегор обладает звериной скоростью рефлексов и даром предвидеть действия соперников считает его тренер по боксу <span class=error>Оуэн</span> <span class=error>Родди</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В интервью The MMA Hour Родди рассказал о подготовке к бою с Флойдом Мейвезером- младшим, который состоится 26 августа.

О результате сражения:
«У меня нет сомнений, что он справится. Этот вечер [26 августа] получится одним из самых безумных. Если кто и может сделать это, то это Конор. Он шокирует мир каждый раз [когда выходит на бой]. Перед каждым боем ему говорят, что он не сможет сделать того, не сможет этого. Мы знаем, на что способен Конор. Он каждый раз добивается своего.

Я считаю, что Конор нокаутирует Флойда. Это займет пару раундов. Конор всегда добивается невероятных результатов".

О тактике:
«Я не буду вдаваться в детали того, что мы делаем. Но никто не совершенен. Мейвезер невероятен в защите, он один из лучших p4p, но у каждого есть пробелы, каждый допускает ошибки, у каждого есть предсказуемый шаблон действий. Конор обладает выдающейся способностью читать соперников, заранее видеть их намерения и действия. Думаю, что Конор будет вычислять положение Мейвезера при конкретных ударах, а потом будет наносить перехватывающие удары».

О 10-унцевых перчатках:
«Конор наносит удары как средневес. Спросите любого средневеса в нашем зале. У него звериная скорость рефлексов. К тому же он очень точен. У Мейвезера ноги подкосятся».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»