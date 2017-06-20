Тренер Макгрегора: Конор прочитает Мейвезера и подловит ударом

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В интервью The MMA Hour Родди рассказал о подготовке к бою с Флойдом Мейвезером- младшим, который состоится 26 августа.

О результате сражения:

«У меня нет сомнений, что он справится. Этот вечер [26 августа] получится одним из самых безумных. Если кто и может сделать это, то это Конор. Он шокирует мир каждый раз [когда выходит на бой]. Перед каждым боем ему говорят, что он не сможет сделать того, не сможет этого. Мы знаем, на что способен Конор. Он каждый раз добивается своего.

Я считаю, что Конор нокаутирует Флойда. Это займет пару раундов. Конор всегда добивается невероятных результатов".

О тактике:

«Я не буду вдаваться в детали того, что мы делаем. Но никто не совершенен. Мейвезер невероятен в защите, он один из лучших p4p, но у каждого есть пробелы, каждый допускает ошибки, у каждого есть предсказуемый шаблон действий. Конор обладает выдающейся способностью читать соперников, заранее видеть их намерения и действия. Думаю, что Конор будет вычислять положение Мейвезера при конкретных ударах, а потом будет наносить перехватывающие удары».

О 10-унцевых перчатках:

«Конор наносит удары как средневес. Спросите любого средневеса в нашем зале. У него звериная скорость рефлексов. К тому же он очень точен. У Мейвезера ноги подкосятся».