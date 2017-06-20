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https://sport.mail.ru/news/boxing/30129780/
20 июня 2017, 12:15 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина прокомментировал возможное участие Сондерса в вечере бокса 16 сентября

Управляющий директор К2 Promotions Том Леффлер оценил шансы на выступление британца Билли Джо Сондерса в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин — Сауль Альварес, пишет Sports.kz.

Управляющий директор К2 Promotions Том <span class=error>Леффлер</span> оценил шансы на выступление британца Билли Джо Сондерса в андеркарде вечера бокса Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Сауль</span> Альварес пишет Sports.kz. Увеличить
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— Билли Джо является чемпионом мира WBO. Отлично, если будет возможность включить его в шоу. Я говорил об этом с Эриком Гомесом. Это имело бы смысл, поскольку победитель поединка Головкин — Альварес или даже проигравший станет прекрасным соперником для Сондерса. Он является последним оставшимся чемпионом мира в среднем весе помимо Геннадия, а «Канело» считается «линейным чемпионом», так что это своеобразная трехсторонняя гонка, — отметил Леффлер в интервью Fight Hub TV.

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