Головкин: Сондерс дважды отказался драться со мной. Мы предлагали ему две даты в июне
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), комментируя «выступление» обладателя пояса WBO Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) на его
пресс-конференции с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), отметил, что британец сам виноват в том, что их бой не состоялся.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я сфокусирован на бое с “Канело”, а не на Билли Джо. Он слишком много болтает, а ведь он боксер, а не промоутер. Вспомните, у него было время, у него был шанс. Я предлагал ему две даты — 4 и 10 июня. Но он сказал нет. А теперь я занят “Канело”… Если ты хочешь драться, пожалуйста, выходи и дерись. Спроси моего промоутера, своего промоутера. Потому что я готов. Моя задача — завоевать все пояса в среднем дивизионе. И он (Сондерс — прим. ред.) знает, что я готов. И сейчас у меня настоящий бой, серьезный бизнес, а не цирк. И все это понимают», — цитирует Головкина Fight Hub TV.
Отметим, что соперник Головкина Альварес заявил, что Сондерсу для начала нужно сильно похудеть, а уже потом просить бой с победителем их противостояния.
Напомним, Сондерс заявил, что планирует провести защиту титула с Давидом Лемье в андеркарте боя Головкин — Альварес. На
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