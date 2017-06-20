Головкин: Сондерс дважды отказался драться со мной. Мы предлагали ему две даты в июне

«Я сфокусирован на бое с “Канело”, а не на Билли Джо. Он слишком много болтает, а ведь он боксер, а не промоутер. Вспомните, у него было время, у него был шанс. Я предлагал ему две даты — 4 и 10 июня. Но он сказал нет. А теперь я занят “Канело”… Если ты хочешь драться, пожалуйста, выходи и дерись. Спроси моего промоутера, своего промоутера. Потому что я готов. Моя задача — завоевать все пояса в среднем дивизионе. И он (Сондерс — прим. ред.) знает, что я готов. И сейчас у меня настоящий бой, серьезный бизнес, а не цирк. И все это понимают», — цитирует Головкина Fight Hub TV.

Отметим, что соперник Головкина Альварес заявил, что Сондерсу для начала нужно сильно похудеть, а уже потом просить бой с победителем их противостояния.