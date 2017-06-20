Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30129583/
20 июня 2017, 12:04 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Сондерс дважды отказался драться со мной. Мы предлагали ему две даты в июне

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), комментируя «выступление» обладателя пояса WBO Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) на его пресс-конференции с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), отметил, что британец сам виноват в том, что их бой не состоялся.

GGG отметил что все еще хочет бой с британцем. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я сфокусирован на бое с “Канело”, а не на Билли Джо. Он слишком много болтает, а ведь он боксер, а не промоутер. Вспомните, у него было время, у него был шанс. Я предлагал ему две даты — 4 и 10 июня. Но он сказал нет. А теперь я занят “Канело”… Если ты хочешь драться, пожалуйста, выходи и дерись. Спроси моего промоутера, своего промоутера. Потому что я готов. Моя задача — завоевать все пояса в среднем дивизионе. И он (Сондерс — прим. ред.) знает, что я готов. И сейчас у меня настоящий бой, серьезный бизнес, а не цирк. И все это понимают», — цитирует Головкина Fight Hub TV.

Отметим, что соперник Головкина Альварес заявил, что Сондерсу для начала нужно сильно похудеть, а уже потом просить бой с победителем их противостояния.

Напомним, Сондерс заявил, что планирует провести защиту титула с Давидом Лемье в андеркарте боя Головкин — Альварес. На пресс-конференции в Лондоне британец сначала потроллил «Канело», а затем попытался зацепить Головкина, но казахстанец поставил Сондерса на место. Позже, комментируя ситуацию, GGG назвал британца клоуном. Также, когда Сондерс давал интервью, к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Теперь в промо-противостоянии с “Канело” Головкин явно лидирует». Как Сондерс, сам того не желая, помог GGG

«Теперь в промо-противостоянии с “Канело” Головкин явно лидирует». Как Сондерс, сам того не желая, помог GGG

Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна американский эксперт Джо Мак прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выходку чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса на пресс-конференции, прошедшей в рамках совместного тура перед боем за титулы WBA (Super) WBC IBF IBO в той же категории между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Тренер рассказал о "слабом месте" Головкина перед боем с "Канело" и оценил шансы боксеров на победу

Сондерс дважды отказался драться со мной. Мы предлагали ему две даты в июне - Головкин

Боец UFC рассказал, как Головкин нокаутировал "Канело" во время спарринга во втором раунде