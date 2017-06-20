Болат Манкенов: Ковалев против Уорда тактически действовал неправильно

— Этот бой меня ничем не впечатлил, — от него я ожидал, конечно, большего. Разочаровали своими действиями на ринге оба боксера. Уорд продемонстрировал довольно грязный бокс, — его удары ниже пояса, конечно, выводили Сергея из строя. Сам Ковалев тактически действовал неправильно. Вроде начинал первым номером, но заходил в ударную зону без джебов и без ударов, что, конечно делать не стоило. Тот же Уорд, выжидая, набирал очки ударами джебом. В целом, поединок не понравился, — если после недавнего боя между Кличко и Джошуа получил удовольствие от увиденного, то здесь все было наоборот.



— Можете прокомментировать судейское решение остановить бой?

— Думаю, ошибка судьи, безусловно, есть, — помимо остановки боя он должен был еще до восьмого раунда принять серьезные меры по отношению к грязным приемам Уорда на ринге. Я вообще удивлен судейством в этом бою. Рефери в ринге Тони Уикс — достаточно компетентный судья, давно судит бои профессионалов, сам в прошлом боксер, и его решения в этом поединке меня сильно удивили.