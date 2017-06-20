Российский боксер Ковалев признал заслуженной победу Уорда
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Российский боксер Сергей Ковалев рассчитывает на очередной
бой-реванш против американца Андре Уорда, которому уступил в воскресенье.
«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою. Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на “пятёрку”, показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге… Я ещё вернусь!» — написал россиянин в своем Instagram.
Сергей Ковалев в воскресенье во второй раз сразился с Уордом в
Кроме того, рефери боя Тони Уикс впоследствии написал в своем твиттере, что пересмотрел эпизод, в котором он остановил поединок, и убедился, что пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда.
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