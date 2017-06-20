Российский боксер Ковалев признал заслуженной победу Уорда

«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою. Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на “пятёрку”, показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге… Я ещё вернусь!» — написал россиянин в своем Instagram.

Сергей Ковалев в воскресенье во второй раз сразился с Уордом в Лас-Вегасе и уступил американцу после того, как рефери остановил поединок в восьмом раунде. При этом американец нанес россиянину серию ударов ниже пояса, на что после поединка указал менеджер Ковалева Эгис Климас.

Кроме того, рефери боя Тони Уикс впоследствии написал в своем твиттере, что пересмотрел эпизод, в котором он остановил поединок, и убедился, что пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда.