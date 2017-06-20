Боец UFC рассказал, как Головкин нокаутировал «Канело» во втором раунде

— Уверен, в этом бою победит GGG. Головкину пришлось непросто в бою с Джейкобсом из-за его стиля, но он победит «Канело». Мой друг как-то был на их спарринге… Тогда Головкин просто уничтожил «Канело», нокаутировал его, если я не ошибаюсь, уже во втором раунде! — заявил Ларкин.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом этого боя букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,69.