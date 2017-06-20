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https://sport.mail.ru/news/boxing/30128209/
20 июня 2017, 10:22 | Бокс | Sports.kz

Боец UFC рассказал, как Головкин нокаутировал «Канело» во втором раунде

Американский боец UFC Лоренц Ларкин поделился в интервью K.O. Artist Sports поделился подробностями об одном из спаррингов Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боец UFC <span class=error>Лоренц</span> <span class=error>Ларкин</span> поделился в интервью K.O. Artist Sports поделился подробностями об одном из <span class=error>спаррингов</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Уверен, в этом бою победит GGG. Головкину пришлось непросто в бою с Джейкобсом из-за его стиля, но он победит «Канело». Мой друг как-то был на их спарринге… Тогда Головкин просто уничтожил «Канело», нокаутировал его, если я не ошибаюсь, уже во втором раунде! — заявил Ларкин.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом этого боя букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,69.

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