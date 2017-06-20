Боец UFC рассказал, как Головкин нокаутировал «Канело» во втором раунде
Американский боец UFC Лоренц Ларкин поделился в интервью K.O. Artist Sports поделился подробностями об одном из спаррингов Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Уверен, в этом бою победит GGG. Головкину пришлось непросто в бою с Джейкобсом
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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