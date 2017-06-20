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https://sport.mail.ru/news/boxing/30127667/
20 июня 2017, 9:50 | Бокс | ТАСС

Промоутер: Боксер Ковалев не увольнял тренера Джексона

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев не прекращал работу со своим тренером Джоном Дэвидом Джексоном после поражения от американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том что Сергей Ковалев уволил тренера Джона Дэвида Джексона после поражения от Андре Уорда в <nobr>бое-реванше.</nobr> Увеличить
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Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Ковалев уволил своего тренера после поражения от Уорда в бое-реванше.

«У меня есть информация, что Ковалев не увольнял Джона Дэвида Джексона. Это обычные интернет-слухи», — сказала Дува.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила, что намерена опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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