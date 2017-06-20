Промоутер: Боксер Ковалев не увольнял тренера Джексона
МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев не прекращал работу со своим тренером Джоном Дэвидом Джексоном после поражения от американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.
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Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Ковалев уволил своего тренера после поражения от Уорда в
«У меня есть информация, что Ковалев не увольнял Джона Дэвида Джексона. Это обычные интернет-слухи», — сказала Дува.
Ковалев уступил Уорду в
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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