«Канело»: Сондерсу для начала нужно сильно похудеть, а уже потом просить бой со мной или с Головкиным

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«Я даже не узнал его, когда он встал и начал что-то говорить. Я никогда не видел его и не изучал его. Но если он планирует драться со мной или с Головкиным, ему сначала надо сильно похудеть.

Мы обсуждали возможный бой раньше. Это было во время судебного процесса в Майами, и тогда WBC дал нам 15 дней на переговоры. Но условий было много, и было невыгодно. Я не согласился на то разделение доходов и проценты.

Могу обещать, что даже с одной рукой, завязанной за спиной, и с закрытыми глазами я смогу победить его, — сказал «Канело».

Отмечается, что Головкин тоже весьма пренебрежительно отнесся к появлению на пресс-конференции Сондерса, который заявил, что GGG потерял ручку, когда ему предложили контракт на бой.

«Сондерс — забавный парень, но слишком много болтает», — сказал Головкин.