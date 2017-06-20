«Канело»: Сондерсу для начала нужно сильно похудеть, а уже потом просить бой со мной или с Головкиным
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) завил, что не узнал обладателя пояса WBO Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), когда тот заявился на его
пресс-конференцию с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) в Лондоне, сообщает The Sun.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я даже не узнал его, когда он встал и начал
Мы обсуждали возможный бой раньше. Это было во время судебного процесса в Майами, и тогда WBC дал нам 15 дней на переговоры. Но условий было много, и было невыгодно. Я не согласился на то разделение доходов и проценты.
Могу обещать, что даже с одной рукой, завязанной за спиной, и с закрытыми глазами я смогу победить его, — сказал «Канело».
Отмечается, что Головкин тоже весьма пренебрежительно отнесся к появлению на
«Сондерс — забавный парень, но слишком много болтает», — сказал Головкин.
Напомним, Сондерс заявил, что планирует провести защиту титула с Давидом Лемье в андеркарте боя Головкин — Альварес. На
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