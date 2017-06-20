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https://sport.mail.ru/news/boxing/30127504/
20 июня 2017, 9:35 | Бокс | Vesti.kz

«Канело»: Сондерсу для начала нужно сильно похудеть, а уже потом просить бой со мной или с Головкиным

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) завил, что не узнал обладателя пояса WBO Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), когда тот заявился на его пресс-конференцию с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) в Лондоне, сообщает The Sun.

Альварес не узнал чемпиона WBO на <nobr>пресс-конференции.</nobr> Увеличить
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«Я даже не узнал его, когда он встал и начал что-то говорить. Я никогда не видел его и не изучал его. Но если он планирует драться со мной или с Головкиным, ему сначала надо сильно похудеть.

Мы обсуждали возможный бой раньше. Это было во время судебного процесса в Майами, и тогда WBC дал нам 15 дней на переговоры. Но условий было много, и было невыгодно. Я не согласился на то разделение доходов и проценты.

Могу обещать, что даже с одной рукой, завязанной за спиной, и с закрытыми глазами я смогу победить его, — сказал «Канело».

Отмечается, что Головкин тоже весьма пренебрежительно отнесся к появлению на пресс-конференции Сондерса, который заявил, что GGG потерял ручку, когда ему предложили контракт на бой.

«Сондерс — забавный парень, но слишком много болтает», — сказал Головкин.

Напомним, Сондерс заявил, что планирует провести защиту титула с Давидом Лемье в андеркарте боя Головкин — Альварес. На пресс-конференции британец сначала потроллил «Канело», а затем попытался зацепить Головкина, но казахстанец поставил Сондерса на место. Позже, комментируя ситуацию, GGG назвал британца клоуном. Также, когда Сондерс давал интервью, к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны.
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