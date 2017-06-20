Альварес не узнал Сондерса на пресс-конференции боя с Головкиным

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— Я его даже не узнал. Я видел его, но ему нужно сбросить вес прежде чем встретиться с одним из нас. Я никогда его особо не изучал. Когда говорилось о нашем возможном поединке, я посмотрел где-то пару его раундов. Могу дать обещание — даже с одной рукой за спиной и закрытыми глазами я смог бы его побить, — передает слова «Канело» Boxing News.