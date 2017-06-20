Альварес не узнал Сондерса на пресс-конференции боя с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес признался, что не сразу узнал британского чемпиона мира WBO в среднем весе на
пресс-конференции, посвященной бою с Геннадием Головкиным в Лондоне, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я его даже не узнал. Я видел его, но ему нужно сбросить вес прежде чем встретиться с одним из нас. Я никогда его особо не изучал. Когда говорилось о нашем возможном поединке, я посмотрел
Напомним, в ходе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter