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https://sport.mail.ru/news/boxing/30127477/
20 июня 2017, 9:26 | Бокс | Sports.kz

Альварес не узнал Сондерса на пресс-конференции боя с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес признался, что не сразу узнал британского чемпиона мира WBO в среднем весе на пресс-конференции, посвященной бою с Геннадием Головкиным в Лондоне, сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес признался что не сразу узнал британского чемпиона мира WBO в среднем весе на <nobr>пресс-конференции</nobr> посвященной бою с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> в Лондоне сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Я его даже не узнал. Я видел его, но ему нужно сбросить вес прежде чем встретиться с одним из нас. Я никогда его особо не изучал. Когда говорилось о нашем возможном поединке, я посмотрел где-то пару его раундов. Могу дать обещание — даже с одной рукой за спиной и закрытыми глазами я смог бы его побить, — передает слова «Канело» Boxing News.

Напомним, в ходе пресс-конференции Сондерс задал боксерам провокационные вопросы, после чего GGG посоветовал британцу меньше болтать.

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