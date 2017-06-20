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20 июня 2017, 9:06 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Ковалев заявил, что точка в его противостоянии с Уордом еще не поставлена

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что точка в его противостоянии с американцем Андре Уордом еще не поставлена.

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Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери. В первом бою данных боксеров в ноябре 2016 года американец победил единогласным решением судей.

«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою. Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на “пятёрку”, показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге… Я ещё вернусь», — написал 34-летний Ковалев в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Ковалев заявил, что хотел бы провести третий бой с Уордом. Американец сообщил, что не видит смысла в новом противостоянии с россиянином.
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