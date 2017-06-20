Боксер Ковалев заявил, что точка в его противостоянии с Уордом еще не поставлена
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что точка в его противостоянии с американцем Андре Уордом еще не поставлена.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ковалев 17 июня в
«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою. Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на “пятёрку”, показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге… Я ещё вернусь», — написал 34-летний Ковалев в своем аккаунте в Instagram.
Ранее Ковалев заявил, что хотел бы провести третий бой с Уордом. Американец сообщил, что не видит смысла в новом противостоянии с россиянином.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter