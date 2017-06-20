Дува: Ковалев еще не подал протест на результат боя с Уордом, это будет сделано позднее
МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев пока не подал протест на результат поединка против американца Андре Уорда, процесс будет завершен на этой неделе. Об этом ТАСС сообщила промоутер Ковалева Кэти Дува.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Этот процесс требует времени. Мы завершим все на этой неделе», — сказала она.
Ковалев уступил американцу Андре Уорду в
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.
В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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