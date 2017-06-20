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https://sport.mail.ru/news/boxing/30127019/
20 июня 2017, 8:59 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс планирует провести защиту пояса WBO против Лемье в андеркарте боя Головкин — «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс посетив пресс-концеренцию, приуроченную к бою Головкин — Альварес, заявил, что хотел бы провести защиту своего титула в рамках этого вечера бокса, который состоится 16-го сентября.

Британец планирует расправиться с претендентом. Увеличить
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— Ты собираешься боксировать 16 сентября? С кем?

—  Мой обязательный претендент — Давид Лемье. Я надеюсь, что встречусь с ним. Я надеру ему задницу, — ответил Сондерс на вопрос корреспондента iFL TV.

В то время, когда Сондерс давал интервью, к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны. Также на пресс-конференции Сондерс сначала потроллил «Канело», а затем попытался зацепить Головкина, но казахстанец поставил Сондерса на место. Позже, комментируя ситуацию, GGG назвал британца клоуном.
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