Сондерс планирует провести защиту пояса WBO против Лемье в андеркарте боя Головкин — «Канело»
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс посетив
пресс-концеренцию, приуроченную к бою Головкин — Альварес, заявил, что хотел бы провести защиту своего титула в рамках этого вечера бокса, который состоится 16-го сентября.
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— Ты собираешься боксировать 16 сентября? С кем?
— Мой обязательный претендент — Давид Лемье. Я надеюсь, что встречусь с ним. Я надеру ему задницу, — ответил Сондерс на вопрос корреспондента iFL TV.
В то время, когда Сондерс давал интервью, к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны. Также на
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