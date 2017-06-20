Сондерс планирует провести защиту пояса WBO против Лемье в андеркарте боя Головкин - "Канело"

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— Ты собираешься боксировать 16 сентября? С кем?

— Мой обязательный претендент — Давид Лемье. Я надеюсь, что встречусь с ним. Я надеру ему задницу, — ответил Сондерс на вопрос корреспондента iFL TV.