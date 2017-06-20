Сондерсу сняли штаны во время пресс-конференции Головкин - "Канело"

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В то время, когда Сондерс давал интервью к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны. Обоих боксеров эта ситуация очень развеселила.

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Напомним, что Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) посетил пресс-конференцию казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 34 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). На ней британец сначала потроллил «Канело», а затем попытался зацепить Головкина, но казахстанец поставил Сондерса на место.