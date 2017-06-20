Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30126899/
20 июня 2017, 8:57 | Бокс | Vesti.kz

Сондерсу сняли штаны во время пресс-конференции Головкин — «Канело»

Чемпиону мира по версии WBO в среднем весе британскому боксеру Билли Джо Сондерсу сняли штаны во время пресс-конференции поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло во время интервью британского боксера. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Vesti.kz

В то время, когда Сондерс давал интервью к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны. Обоих боксеров эта ситуация очень развеселила.

Напомним, что Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) посетил пресс-конференцию казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 34 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). На ней британец сначала потроллил «Канело», а затем попытался зацепить Головкина, но казахстанец поставил Сондерса на место.

В одном из своих интервью после пресс-конференции Головкин назвал Сондерса клоуном: «Сейчас я сосредоточен на “Канело”. Конечно, я все еще хочу заполучить все пояса в среднем весе, это моя цель. А Сондерс… все его знают. Он несерьезен. Он клоун».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Промоутер: Боксер Ковалев не увольнял тренера Джексона

Промоутер: Боксер Ковалев не увольнял тренера Джексона

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев не прекращал работу со своим тренером Джоном Дэвидом Джексоном после поражения от американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.
Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Сондерсу для начала нужно сильно похудеть, а уже потом просить бой со мной или с Головкиным - "Канело"

Сондерс планирует провести защиту пояса WBO против Лемье в андеркарте боя Головкин - "Канело"

Сондерсу сняли штаны во время пресс-конференции Головкин - "Канело"