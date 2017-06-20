Сондерсу сняли штаны во время пресс-конференции Головкин — «Канело»
Чемпиону мира по версии WBO в среднем весе британскому боксеру Билли Джо Сондерсу сняли штаны во время
пресс-конференции поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В то время, когда Сондерс давал интервью к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны. Обоих боксеров эта ситуация очень развеселила.
Напомним, что Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) посетил
В одном из своих интервью после
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter