Победитель боя Лебедев — Флэнаган будет должен встретиться с чемпионом WBA Дортикосом
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Победитель боя между чемпионом мира по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнаганом в течение 120 дней должен будет выйти на ринг против нового регулярного чемпиона WBA в данной весовой категории кубинца Юниера Дортикоса, сообщается на официальном сайте Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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Дортикос стал обладателем титула, так как WBA лишила казахстанца Бейбута Шуменова пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе
Бой Лебедева с Флэнаганом состоится 10 июля в Екатеринбурге.
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