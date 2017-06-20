Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью iFL TV прокомментировал поражение россиянина Сергея Ковалева от американца Андре Уорда в поединке за чемпионские титулы по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. По мнению GGG, Уорд в этом поединке был очень силен.