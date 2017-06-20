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20 июня 2017, 8:29 | Бокс | Р-Спорт

Победитель боя Лебедев — Флэнаган будет должен встретиться с чемпионом WBA Дортикосом

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Победитель боя между чемпионом мира по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнаганом в течение 120 дней должен будет выйти на ринг против нового регулярного чемпиона WBA в данной весовой категории кубинца Юниера Дортикоса, сообщается на официальном сайте Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

<em>МОСКВА 20 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Победитель боя между чемпионом мира по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе россиянином Денисом <span class=error>Лебедевым</span> и австралийцем Марком Флэнаганом в течение 120 дней должен будет выйти на ринг против нового регулярного чемпиона WBA в данной весовой категории кубинца <span class=error>Юниера</span> <span class=error>Дортикоса</span> сообщается на официальном сайте Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Увеличить
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Дортикос стал обладателем титула, так как WBA лишила казахстанца Бейбута Шуменова пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе из-за травмы глаза, которая не позволяет спортсмену больше проводить бои. Ранее планировалось, что кубинец и казахстанец проведут бой за чемпионский титул.

Бой Лебедева с Флэнаганом состоится 10 июля в Екатеринбурге.
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