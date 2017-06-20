Дува: Целью протеста Ковалева будет заострить внимание на ошибке судьи в бою с Уордом
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Целью протеста стороны боксера Сергея Ковалева будет являться исключительно заявление о серьезной ошибке рефери боя с американцем Андре Уордом, заявила агентству «Р-Спорт» промоутер россиянина Кэти Дува.
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Уорд в субботу в
«Мы подадим протест просто для того, чтобы сделать заявление о большой судейской ошибке, — сказала Дува, отвечая на вопрос, что является целью протеста — пересмотр результата или наказание судьи. — Далее уже спортивная комиссия штата Невада будет решать, захотят ли они предпринимать
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