Дува: Целью протеста Ковалева будет заострить внимание на ошибке судьи в бою с Уордом

Уорд в субботу в Лас-Вегасе техническим нокаутом победил Ковалева в повторном бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Рефери боя Тони Уикс в восьмом раунде остановил поединок после того, как россиянин пропустил удар ниже пояса и еще серию ударов. Ковалев после боя заявил, что не понял данное решение судьи. Сам арбитр позже признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны Уорда. Дува, в свою очередь, заявила, что подаст протест на результат второго боя.

«Мы подадим протест просто для того, чтобы сделать заявление о большой судейской ошибке, — сказала Дува, отвечая на вопрос, что является целью протеста — пересмотр результата или наказание судьи. — Далее уже спортивная комиссия штата Невада будет решать, захотят ли они предпринимать какие-то действия. Это исключительно на их усмотрение. Сейчас наши адвокаты работают над протестом, на это потребуется несколько дней».