Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30126791/
20 июня 2017, 8:20 | Бокс | Р-Спорт

Дува: Целью протеста Ковалева будет заострить внимание на ошибке судьи в бою с Уордом

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Целью протеста стороны боксера Сергея Ковалева будет являться исключительно заявление о серьезной ошибке рефери боя с американцем Андре Уордом, заявила агентству «Р-Спорт» промоутер россиянина Кэти Дува.

Сергей Ковалев на ринге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2017

Уорд в субботу в Лас-Вегасе техническим нокаутом победил Ковалева в повторном бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Рефери боя Тони Уикс в восьмом раунде остановил поединок после того, как россиянин пропустил удар ниже пояса и еще серию ударов. Ковалев после боя заявил, что не понял данное решение судьи. Сам арбитр позже признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны Уорда. Дува, в свою очередь, заявила, что подаст протест на результат второго боя.

«Мы подадим протест просто для того, чтобы сделать заявление о большой судейской ошибке, — сказала Дува, отвечая на вопрос, что является целью протеста — пересмотр результата или наказание судьи. — Далее уже спортивная комиссия штата Невада будет решать, захотят ли они предпринимать какие-то действия. Это исключительно на их усмотрение. Сейчас наши адвокаты работают над протестом, на это потребуется несколько дней».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

СМИ: Билеты на бой Мэйуэзера с Макгрегором стоят от 2 до 84 тысяч евро

СМИ: Билеты на бой Мэйуэзера с Макгрегором стоят от 2 до 84 тысяч евро

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Билеты на бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом Конором Макгрегором, выступающим в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), продаются по цене от 2 до 84 тысяч евро, сообщает Irish Sun.
Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»