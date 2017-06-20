Экс-тренер Ковалева: Сергей не знал, что делать, потому что Уорд «читал» его

«Судья отработал ужасно. Он пропустил несколько плохих ударов, и это помогло Уорду. Тем не менее по своему опыту я скажу, что это был не лучший Ковалев. Я не думаю, что если бой бы продолжился, он смог бы победить своего оппонента. Конечно, у Сергея был шанс из-за его силы удара, но даже самый неискушенный тренер скажет вам, что всегда нужна привязка, а не одиночные удары.

Я думаю, что ошибка Сергея была в том, что он в значительной степени следовал стандартной схеме. 90 процентов боя было «джэб-джэб-правая рука». Вы не можете это использовать при тайминге Уорда. Всегда нужно чередовать выбор и порядок комбинации. Я уверен, что он не знал, что делать, потому что Уорд «читал» его. Ковалев выглядел усталым после третьего раунда, не знаю, что с ним сделал тренер, но это было нехорошо. Боец всегда должен верить в своего тренера и идти с ним. У Сергея и Джона странные отношения. Если боец будет ​​рассказывать тренеру, что ему делать, и использовать свои собственные идеи обучения, в конечном итоге он не достигнет результата. Ковалев всегда хотел делать то же самое и отказывался пробовать другие вещи, говоря, что это не его стиль. Сила — это не стиль, это талантливая способность. Даже если вы используете свой стиль в 75 процентах случаев, вы должны учиться и практиковать другие сценарии. Я никогда не видел, чтобы Сергей прятался так, как он сделал с этой правой рукой. Он был близок к завершению, по его жестам и языку тела чувствовалось, что уверенность уходила.

Два последних выстрела были грязными, но я думаю, в следующих раундах он неизменно проиграл бы. У меня были замечательные достижения с Сергеем, когда я был частью команды, и я желаю ему успехов в его будущих начинаниях и в боксе, — прокомментировал Сантос.

Ранее латиноамериканец Армандо Мендоза заявил, что Уорд победил за счет своих грязных ударов. Следует отметить, что рефери Джон Уикс после боя признал свою ошибку. Остановку боя он объяснил тем, что российский боксер перестал защищаться, добавив, что не увидел удара ниже пояса в исполнении Уорда.