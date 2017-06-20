СМИ: Билеты на бой Мэйуэзера с Макгрегором стоят от 2 до 84 тысяч евро

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Бой по правилам бокса в первом среднем весе состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Местом проведения боя выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей на боксерских и MMA боях.

Самый дешевый билет на бой обойдется в 2 тысячи евро. Самые дорогие билеты в первых рядах стоят до 84 тысяч евро.

Мэйуэзер победил во всех 49 боях на профессиональном ринге. На счету Макгрегора в MMA 21 победа и 3 поражения.