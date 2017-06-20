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20 июня 2017, 8:01 | Бокс | Р-Спорт

СМИ: Билеты на бой Мэйуэзера с Макгрегором стоят от 2 до 84 тысяч евро

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Билеты на бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом Конором Макгрегором, выступающим в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), продаются по цене от 2 до 84 тысяч евро, сообщает Irish Sun.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Билеты на бой между американским боксером <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мэйуэзером-младшим</nobr> и ирландским бойцом <span class=error>Конором</span> Макгрегором выступающим в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) продаются по цене от 2 до 84 тысяч евро сообщает Irish Sun. Увеличить
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Бой по правилам бокса в первом среднем весе состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Местом проведения боя выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей на боксерских и MMA боях.

Самый дешевый билет на бой обойдется в 2 тысячи евро. Самые дорогие билеты в первых рядах стоят до 84 тысяч евро.

Мэйуэзер победил во всех 49 боях на профессиональном ринге. На счету Макгрегора в MMA 21 победа и 3 поражения.
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