СМИ: Билеты на бой Мэйуэзера с Макгрегором стоят от 2 до 84 тысяч евро
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Билеты на бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом Конором Макгрегором, выступающим в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), продаются по цене от 2 до 84 тысяч евро, сообщает Irish Sun.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бой по правилам бокса в первом среднем весе состоится 26 августа в
Самый дешевый билет на бой обойдется в 2 тысячи евро. Самые дорогие билеты в первых рядах стоят до 84 тысяч евро.
Мэйуэзер победил во всех 49 боях на профессиональном ринге. На счету Макгрегора в MMA 21 победа и 3 поражения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter