Сергей Ковалев проведет следующий бой в ноябре

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При этом ожидается, что на ринг боксер, несколько дней назад потерпевший поражение от американца Андре Уорда в поединке за чемпионские титулы по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, вернется уже в ноябре.

«Таков был изначальный план, что он вернется на ринг в ноябре. Не важно, проиграл бы он Уорду, или выиграл бы. Потому что у него контракт с HBO», — сказала Дува.

Ранее Уорд заявил, что не планирует проводить третий бой с Ковалевым пока тот, например, не отберет пояс у чемпиона мира полутяжелом весе по версиям WBC и The Ring Адониса Стивенсона.

«Ничего не могу сказать на этот счет. Ивон Мишель (промоутер Стивенсона — прим. ред.) перед реваншем с Уордом сказала: “Мы все болеем за Сергея. Мы хотим, чтобы он победил”. Возможно, они хотят попробовать организовать бой с Ковалевым», — добавила Дува.

Отметим, что Дува и Мишель попытались сделать бой Ковалев-Стивенсон в начале 2014-го года, но тогда канадец подписал контракт Showtime, а у россиянина эксклюзивный договор с HBO.

Напомним, стала известна статистика ударов боя Ковалев — Уорд, согласно которой россиянин лидировал на момент остановки боя, в котором ему было засчитано поражение техническим нокаутом. Теперь промоутеры Ковалева собираются подать протест на результат этого поединка. Для российского боксера это поражение стало вторым подряд в карьере после 30 побед.