«Все знают Сондерса. Он клоун». Головкин прокомментировал «выступление» британца на его пресс-конференции с «Канело»
Чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал появление на его
пресс-конференции с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) в Лондоне обладателя пояса WBO Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО).
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«Сейчас я сосредоточен на “Канело”. Конечно, я все еще хочу заполучить все пояса в среднем весе, это моя цель. А Сондерс… все его знают. Он несерьезен. Он клоун», — сказал Головкин в интервью iFL TV.
В ходе медиатура на этой неделе Головкин и «Канело» также посетят
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