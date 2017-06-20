«Все знают Сондерса. Он клоун». Головкин прокомментировал «выступление» британца на его пресс-конференции с «Канело»

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Боксеры начали пресс-тур, приуроченный к сентябрьскому бою, и провели первую пресс-конференцию. На мероприятие заявился чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, которого GGG поставил на место.

«Сейчас я сосредоточен на “Канело”. Конечно, я все еще хочу заполучить все пояса в среднем весе, это моя цель. А Сондерс… все его знают. Он несерьезен. Он клоун», — сказал Головкин в интервью iFL TV.

В ходе медиатура на этой неделе Головкин и «Канело» также посетят Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

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