Головкин: Мейвезер ли выиграет, МакГрегор ли выиграет, будет много денег
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью iFL TV поделился мнением о предстоящем поединке между
экс-первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американца Флойда Мейвезера-младшего и ирландской звездой UFC Конором МакГрегором.
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Видимо, что-то случилось...
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— За три недели до Вашего боя с «Канело» состоится поединок Мейвезер — МакГрегор. Что Вы об этом думаете?
— Это очень дорогое шоу. И я думаю, что это будет хороший бой для Конора. Рейтинг, много денег, много фанатов. Это хорошо для Конора.
— Хорошо ли это для бокса?
— Это не хорошо для бокса. Это ничто для бокса. Это шоу. Шоу хорошее.
— Никто не дает МакГрегору шансов в этом бою.
— Мейвезер ли выиграет, МакГрегор ли выиграет, будет много денег, много внимания.
— Волнует, что этот бой может отразиться на вашем PPV рейтинге?
— Нет. Потому что мой бой — настоящий бой, боксерский бой, а не
Напомним, поединок Мейвезер — МакГрегор состоится 26 августа на арене
Головкин же и Альварес начали
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