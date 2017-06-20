Головкин: Мейвезер ли выиграет, МакГрегор ли выиграет, будет много денег

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— За три недели до Вашего боя с «Канело» состоится поединок Мейвезер — МакГрегор. Что Вы об этом думаете?

— Это очень дорогое шоу. И я думаю, что это будет хороший бой для Конора. Рейтинг, много денег, много фанатов. Это хорошо для Конора.

— Хорошо ли это для бокса?

— Это не хорошо для бокса. Это ничто для бокса. Это шоу. Шоу хорошее.

— Никто не дает МакГрегору шансов в этом бою.

— Мейвезер ли выиграет, МакГрегор ли выиграет, будет много денег, много внимания.

— Волнует, что этот бой может отразиться на вашем PPV рейтинге?

— Нет. Потому что мой бой — настоящий бой, боксерский бой, а не ТВ-шоу или бойцовское шоу.

Напомним, поединок Мейвезер — МакГрегор состоится 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. При этом в том же самом месте три недели спустя намечен поединок Головкин — Альварес. Ряд экспертов выступил с мнением, что событие с участием Мейвезера негативно скажется на организации вечера бокса в сентябре.