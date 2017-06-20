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https://sport.mail.ru/news/boxing/30126153/
20 июня 2017, 8:47 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Мейвезер ли выиграет, МакГрегор ли выиграет, будет много денег

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью iFL TV поделился мнением о предстоящем поединке между экс-первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американца Флойда Мейвезера-младшего и ирландской звездой UFC Конором МакГрегором.

GGG считает что поединок будет хорош для Конора. Увеличить
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— За три недели до Вашего боя с «Канело» состоится поединок Мейвезер — МакГрегор. Что Вы об этом думаете?

— Это очень дорогое шоу. И я думаю, что это будет хороший бой для Конора. Рейтинг, много денег, много фанатов. Это хорошо для Конора.

— Хорошо ли это для бокса?

— Это не хорошо для бокса. Это ничто для бокса. Это шоу. Шоу хорошее.

— Никто не дает МакГрегору шансов в этом бою.

— Мейвезер ли выиграет, МакГрегор ли выиграет, будет много денег, много внимания.

— Волнует, что этот бой может отразиться на вашем PPV рейтинге?

— Нет. Потому что мой бой — настоящий бой, боксерский бой, а не ТВ-шоу или бойцовское шоу.

Напомним, поединок Мейвезер — МакГрегор состоится 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. При этом в том же самом месте три недели спустя намечен поединок Головкин — Альварес. Ряд экспертов выступил с мнением, что событие с участием Мейвезера негативно скажется на организации вечера бокса в сентябре.

Головкин же и Альварес начали пресс-тур, приуроченный к сентябрьскому бою, и провели первую пресс-конференцию, которая состоялась в Лондоне. На мероприятие заявился чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, которого GGG поставил на место.
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью iFL TV прокомментировал поражение россиянина Сергея Ковалева от американца Андре Уорда в поединке за чемпионские титулы по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. По мнению GGG, Уорд в этом поединке был очень силен.
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