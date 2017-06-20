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— Вы смотрели бой Ковалев — Уорд?

— Да, смотрел.

— Не считаете, что его остановили слишком рано?

— Да, возможно, рановато… Рефери — он главный… Может быть, сначала стоило отсчитать нокдаун. И может быть в следующем раунде все закончилось бы… Андре выглядел очень хорошо, очень сильным. Ковалев тоже очень тяжелый боец. Но каждые секунды и каждые раунды в разных боях проходят по-разному. Но я думаю, что бой был остановлен слишком рано. Для уровня этого боя пара-тройка нокдаунов была бы лучше.

Напомним, стала известна статистика ударов боя Ковалев — Уорд, согласно которой россиянин лидировал на момент остановки боя, в котором ему было засчитано поражение техническим нокаутом. Теперь промоутеры Ковалева собираются подать протест на результат этого поединка. Для российского боксера это поражение стало вторым подряд в карьере после 30 побед.