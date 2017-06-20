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https://sport.mail.ru/news/boxing/30126109/
20 июня 2017, 8:36 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Бой Ковалев — Уорд остановили рановато. Для такого уровня пара-тройка нокдаунов была бы лучше

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью iFL TV прокомментировал поражение россиянина Сергея Ковалева от американца Андре Уорда в поединке за чемпионские титулы по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. По мнению GGG, Уорд в этом поединке был очень силен.

GGG считает что американец был очень силен. Увеличить
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— Вы смотрели бой Ковалев — Уорд?

— Да, смотрел.

— Не считаете, что его остановили слишком рано?

— Да, возможно, рановато… Рефери — он главный… Может быть, сначала стоило отсчитать нокдаун. И может быть в следующем раунде все закончилось бы… Андре выглядел очень хорошо, очень сильным. Ковалев тоже очень тяжелый боец. Но каждые секунды и каждые раунды в разных боях проходят по-разному. Но я думаю, что бой был остановлен слишком рано. Для уровня этого боя пара-тройка нокдаунов была бы лучше.

Напомним, стала известна статистика ударов боя Ковалев — Уорд, согласно которой россиянин лидировал на момент остановки боя, в котором ему было засчитано поражение техническим нокаутом. Теперь промоутеры Ковалева собираются подать протест на результат этого поединка. Для российского боксера это поражение стало вторым подряд в карьере после 30 побед.

Головкин же и мексиканец Сауль «Канело» Альварес начали пресс-тур, приуроченный к сентябрьскому бою, и провели первую пресс-конференцию, которая состоялась в Лондоне. На мероприятие заявился чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, которого GGG поставил на место.
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью iFL TV отметил, что его не волнует, считается ли он лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории (P4P).
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