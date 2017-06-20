Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30126031/
20 июня 2017, 8:35 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Если люди считают, что Уорд лучший Р4Р-боксер, так оно и есть. Но меня это не волнует

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью iFL TV отметил, что его не волнует, считается ли он лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Американец улучшил свой рейтинг после победы над Ковалевым. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, казахстанец был признан лучшим по версии телеканала HBO, который проводил голосование среди читателей. А вот по версии BoxRec он выпал из пятерки, в которую ворвался американец Андре Уорд после победы над россиянином Сергеем Ковалевым.

— Андре Уорда после этой победы называют лучшим бойцом Р4Р. Вы согласны с этим?

— Меня это не волнует. Если люди считают, что он номер один, значит он номер один, — ответил Головкин.

Напомним, накануне Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес начали пресс-тур, приуроченный к сентябрьскому бою, и провели первую пресс-конференцию, которая состоялась в Лондоне. На мероприятие заявился чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, которого GGG поставил на место.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Соперница за титул WBC International: Фируза Шарипова мне по зубам

Соперница за титул WBC International: Фируза Шарипова мне по зубам

Непобежденный боксер-профи Юлия Куценко из России в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказала о своей предстоящей встрече с казахстанкой Фирузой Шариповой за титул WBC International, которая состоится 6 июля в Магнитогорске.
Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Сондерсу для начала нужно сильно похудеть, а уже потом просить бой со мной или с Головкиным - "Канело"

Сондерс планирует провести защиту пояса WBO против Лемье в андеркарте боя Головкин - "Канело"

Сондерсу сняли штаны во время пресс-конференции Головкин - "Канело"