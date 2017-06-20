Головкин: Если люди считают, что Уорд лучший Р4Р-боксер, так оно и есть. Но меня это не волнует
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью iFL TV отметил, что его не волнует, считается ли он лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории (P4P).
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Видимо, что-то случилось...
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Так, казахстанец был признан лучшим по версии телеканала HBO, который проводил голосование среди читателей. А вот по версии BoxRec он выпал из пятерки, в которую ворвался американец Андре Уорд после победы над россиянином Сергеем Ковалевым.
— Андре Уорда после этой победы называют лучшим бойцом Р4Р. Вы согласны с этим?
— Меня это не волнует. Если люди считают, что он номер один, значит он номер один, — ответил Головкин.
Напомним, накануне Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес начали
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