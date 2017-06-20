Казахстанский нокаутер назвал «позором бокса» остановку боя между Ковалевым и Уордом
Казахстанский
боксер-профессионал Айдос Ербосынулы (6−0−0, 5 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем бое с американцем Девином Батчером и поделился мнением о поединке Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.
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— Айдос, с победой! Судя по счету встречи американец не поставил неразрешимых задач, но серию из пяти досрочных побед прервал.
— Соперник был неплохой. Он был потяжелее меня, поэтому это давало ему небольшое преимущество. Сначала он хотел нагло идти вперед, зажимать меня к канатам, но как только пропустил первый жесткий удар — сразу включил «заднюю». Для опыта это был хороший бой для меня. Первый раз дрался все шесть раундов. Выиграл единогласным решением.
— Боксировали в этом бою в суперсреднем весе. Как себя чувствовали? Какой вес более оптимальный?
— Для меня — средний вес. Но мне предложили бой в этом весе, и я согласился. Ближе к бою мой вес упал, потому что я был уже в форме. Так что у меня был недовес для суперсредней категории. Моя мечта — это стать чемпионом мира в среднем весе. Потом перейти в суперсредний вес и тут стать чемпионом мира. Вот такая у меня цель.
— Вам 25 лет, все еще впереди. Какова стратегия на этот год? Когда планируете выходить на 10−12-раундовые бои?
— Следующий бой может пройти в восьмираундовом формате. Потихоньку будем набирать. И скоро, надеюсь, буду драться за интерконтинентальный пояс. Может быть, уже в конце года.
— Айдос, не могу не спросить о бое Ковалева и Уорда.
— Думаю, это позор для бокса. Уорд бесспорно выиграл, но такая остановка боя — это совсем позор. Бой был равным, но в концовке Уорд начал брать инициативу в свои руки.
— Судья принял, как минимум, странное решение и не увидел ударов ниже пояса.
— Да.
Напомним, титульный поединок в полутяжелом весе между Сергеем Ковалевым из России и американцем Андре Уордом в
Видео остановки боя можно посмотреть здесь. Рефери встречи Тони Уикс признал свою ошибку, а казахстанский специалист Серикжан Ешмагамбетов рассказал, как должен поступить «третий человек в ринге».
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