Альварес собирается нокаутировать Головкина

— Мы знаем, как опасен Головкин. Он очень сильный и опытный боксер, поэтому я буду осторожен. Есть трудные бои, а есть жесткие. Этот будет жестким, поэтому мы собираемся хорошо подготовиться к нему — как, впрочем, и обычно. Мы оба большие панчеры, поэтому вероятность нокаута высока. Лично я нацелен на нокаут, — цитирует Альвареса твиттер Box Nation.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7.