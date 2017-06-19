Альварес собирается нокаутировать Головкина
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) рассказал на
пресс-конференции в Лондоне о своем сопернике казахстанце Геннадии Головкине (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Мы знаем, как опасен Головкин. Он очень сильный и опытный боксер, поэтому я буду осторожен. Есть трудные бои, а есть жесткие. Этот будет жестким, поэтому мы собираемся хорошо подготовиться к нему — как, впрочем, и обычно. Мы оба большие панчеры, поэтому вероятность нокаута высока. Лично я нацелен на нокаут, — цитирует Альвареса твиттер Box Nation.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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