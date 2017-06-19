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19 июня 2017, 21:22 | Бокс | Sports.kz

Альварес собирается нокаутировать Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) рассказал на пресс-конференции в Лондоне о своем сопернике казахстанце Геннадии Головкине (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) рассказал на <nobr>пресс-конференции</nobr> в Лондоне о своем сопернике <span class=error>казахстанце</span> Геннадии <span class=error>Головкине</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Мы знаем, как опасен Головкин. Он очень сильный и опытный боксер, поэтому я буду осторожен. Есть трудные бои, а есть жесткие. Этот будет жестким, поэтому мы собираемся хорошо подготовиться к нему — как, впрочем, и обычно. Мы оба большие панчеры, поэтому вероятность нокаута высока. Лично я нацелен на нокаут, — цитирует Альвареса твиттер Box Nation.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7.

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Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) посетил пресс-конференцию казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 34 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
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