«Билли, ты много болтаешь!» Как Головкин поставил Сондерса на место на пресс-конференции в Лондоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На мероприятии в Лондоне Сондерс упрекнул Альвареса за то, что тот в 2016 году отказался защищать пояс WBC и без боя отдал его Головкину. Ответ переводчика мексиканца британец прервал, заявив «Я могу сам перевести — ты обделался!».

Также Сондерс заявил, что готов в будущем встретиться с победителем боя GGG — «Канело».

«Будет ли победитель развлекать меня? Головкин должен был драться со мной, но переговоры провалились», — сказал британец.

В ответ Головкин посоветовал Сондерсу переговорить с промоутерами Томом Лефллером и Фрэнком Уорреном, которые сидели за одним столом.

«Я знаю, Билли, что ты любишь много болтать. Ты боксер, а не промоутер! Вот мой промоутер — Том. Если хочешь, поговори с ним, а он обсудит с твоим промоутером», — сказал Головкин.

«Я заинтересован в этом бою. Я планирую драться с тобой или с “Канело” в Америке. Удачи вам обоим», — завершил диалог Сондерс.

Стоит отметить, что Сондерс владеет поясом WBO в среднем весе. Остальные четыре титула этого дивизиона — WBC, WBA (Super), IBF и IBO — принадлежат Головкину, который одной из главных целей в боксе называет статус абсолютного чемпиона мира.

В 2016 и 2017 году Головкин с Сондерсом вели переговоры о бое. В первом случае речь шла о поединке в Великобритании, а во втором — этим летом в Казахстане. Оба раза боксеры не смогли придти к согласию.

В июле Сондерс планировал защищать титул WBO в бою с временным чемпионом организации Автандилом Хурцидзе (33−2−2, 24 КО). Стороны подписали контракт и провели первую пресс-конференцию, но затем грузина арестовали в США за связь с мафией из стран бывшего СССР. В итоге поединок с Сондерсом был отменен, а британец теперь ищет нового соперника на сентябрь.

Пресс-конференция в Лондоне открыла медиатур боя Головкин — Альварес. В столице Великобритании оба боксера ответили на вопросы местных журналистов, а затем провели дуэль взглядов.