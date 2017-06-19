«Билли, ты много болтаешь!» Как Головкин поставил Сондерса на место на пресс-конференции в Лондоне
Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) посетил
пресс-конференцию казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 34 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
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На мероприятии в Лондоне Сондерс упрекнул Альвареса за то, что тот в 2016 году отказался защищать пояс WBC и без боя отдал его Головкину. Ответ переводчика мексиканца британец прервал, заявив «Я могу сам перевести — ты обделался!».
Также Сондерс заявил, что готов в будущем встретиться с победителем боя GGG — «Канело».
«Будет ли победитель развлекать меня? Головкин должен был драться со мной, но переговоры провалились», — сказал британец.
В ответ Головкин посоветовал Сондерсу переговорить с промоутерами Томом Лефллером и Фрэнком Уорреном, которые сидели за одним столом.
«Я знаю, Билли, что ты любишь много болтать. Ты боксер, а не промоутер! Вот мой промоутер — Том. Если хочешь, поговори с ним, а он обсудит с твоим промоутером», — сказал Головкин.
«Я заинтересован в этом бою. Я планирую драться с тобой или с “Канело” в Америке. Удачи вам обоим», — завершил диалог Сондерс.
Стоит отметить, что Сондерс владеет поясом WBO в среднем весе. Остальные четыре титула этого дивизиона — WBC, WBA (Super), IBF и IBO — принадлежат Головкину, который одной из главных целей в боксе называет статус абсолютного чемпиона мира.
В 2016 и 2017 году Головкин с Сондерсом вели переговоры о бое. В первом случае речь шла о поединке в Великобритании, а во втором — этим летом в Казахстане. Оба раза боксеры не смогли придти к согласию.
В июле Сондерс планировал защищать титул WBO в бою с временным чемпионом организации Автандилом Хурцидзе (33−2−2, 24 КО). Стороны подписали контракт и провели первую
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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