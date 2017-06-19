«Канело» рассказал, как планирует справляться с силой Головкина
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) ответил на вопросы журналистов на
пресс-конференции в Лондоне, приуроченной к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«Первый вопрос был таким: «Как вы планируете справляться с силой GGG?». «Канело» ответил: «Ключевой момент — это не стоять прямо перед ним. Я должен быть неуловим», — цитирует Альвареса твиттер Boxing Kingdom.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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