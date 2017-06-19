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19 июня 2017, 19:14 | Бокс | Sports.kz

«Канело» рассказал, как планирует справляться с силой Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Лондоне, приуроченной к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) ответил на вопросы журналистов на <nobr>пресс-конференции</nobr> в Лондоне приуроченной к бою с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Первый вопрос был таким: «Как вы планируете справляться с силой GGG?». «Канело» ответил: «Ключевой момент — это не стоять прямо перед ним. Я должен быть неуловим», — цитирует Альвареса твиттер Boxing Kingdom.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7.

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