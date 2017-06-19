«Канело» рассказал, как планирует справляться с силой Головкина

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«Первый вопрос был таким: «Как вы планируете справляться с силой GGG?». «Канело» ответил: «Ключевой момент — это не стоять прямо перед ним. Я должен быть неуловим», — цитирует Альвареса твиттер Boxing Kingdom.



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