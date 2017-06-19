Россиянин Бабанин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории свыше 91 кг. Турнир проходит в Харькове.
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Российский спортсмен одержал победу над Гвидо Вьанелло из Италии раздельным решением судей. В следующей стадии Бабанин 21 июня встретится с победителем противостояния между Алексеем Заватиным из Молдавии и австрийцем Александаром Мрадовичем.
Чемпионат Европы завершится 24 июня.
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