Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит больше двух тысяч долларов
26 августа 2017 года состоится поединок между известным американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.
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Как сообщает MMA News, самый дешевый билет на встречу спортсменов, которая состоится в Лас Вегасе, составит 2100 долларов. Самый дорогой билет — 90 тысяч.
Напомним, бой пройдет по правилам бокса на арене MGM Grand Garden либо на стадионе
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