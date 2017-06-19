Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит больше двух тысяч долларов

Директор атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт вступился за рефери Тони Уикса, на которого обрушилась критика за остановку боя между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уордом и Сергеем Ковалёвым и присуждение досрочной победы американцу.