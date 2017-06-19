Уикс зафиксировал победу Уорда после нанесённого американцем по сопернику удара ниже пояса.



«Я думаю, что Тони проделал отличную работу. Я посмотрел запись боя этим утром. Я уделил внимание тем ударам, которые, предположительно, пришлись ниже пояса. И я даже поговорил с Томом Хаузхером с канала HBO, который прислал мне видео, сказав, что один из ударов был слишком низким. Но это было очень трудно определить, потому что рука Ковалёва находилась на уровне талии, что мешало рефери рассмотреть, куда именно пришёлся удар. Было похоже, что удар был нанесён на уровне пояса», — цитирует Беннетта USA Today.