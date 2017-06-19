Американский рефери не извинялся за остановку боя Ковалёв — Уорд
«Твиттер» американского рефери Тони Уикса, в котором он якобы извинился за остановку поединка между чемпионом мира IBF/WBA/WBO Андре Уордом и Сергеем Ковалёвым, оказался поддельным.
Об этом в своём «твиттере» сообщил аналитик канала Showtine Эл Бернштейн, который ранее и пустил в «тираж» ненастоящий комментарий Уимкса.
Бой Ковалёв — Уорд, состоявшийся 17 июня в
«Я отреагировал на “фейковый” аккаунт Тони Уикса, простите мне мою оплошность», — написал Бернштейн.
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