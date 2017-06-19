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https://sport.mail.ru/news/boxing/30118678/
19 июня 2017, 13:32 | Бокс | Чемпионат.com

Американский рефери не извинялся за остановку боя Ковалёв — Уорд

«Твиттер» американского рефери Тони Уикса, в котором он якобы извинился за остановку поединка между чемпионом мира IBF/WBA/WBO Андре Уордом и Сергеем Ковалёвым, оказался поддельным.

Об этом в своём «твиттере» сообщил аналитик канала Showtine Эл Бернштейн, который ранее и пустил в «тираж» ненастоящий комментарий Уимкса.

Бой Ковалёв — Уорд, состоявшийся 17 июня в Лас-Вегасе, завершился скандальной победой американца после того, как рефери остановил встречу после нанесённых Уордом оппоненту двух ударов ниже пояса.

«Я отреагировал на “фейковый” аккаунт Тони Уикса, простите мне мою оплошность», — написал Бернштейн.
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