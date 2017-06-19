Об этом в своём «твиттере» сообщил аналитик канала Showtine Эл Бернштейн, который ранее и пустил в «тираж» ненастоящий комментарий Уимкса.



Бой Ковалёв — Уорд, состоявшийся 17 июня в Лас-Вегасе, завершился скандальной победой американца после того, как рефери остановил встречу после нанесённых Уордом оппоненту двух ударов ниже пояса.



«Я отреагировал на “фейковый” аккаунт Тони Уикса, простите мне мою оплошность», — написал Бернштейн.