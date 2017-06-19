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19 июня 2017, 12:41 | Бокс | ТАСС

Федор Чудинов пожертвует 5 млн рублей Федерации бокса России

ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Профессиональный боксер Федор Чудинов пожертвует пять миллионов рублей Федерации бокса России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

<em>ТАСС 19 июня. /ТАСС/. </em>Профессиональный боксер Федор <span class=error>Чудинов</span> пожертвует пять миллионов рублей Федерации бокса России. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> организации. Увеличить
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Торжественное подписание документов состоится во вторник.

Чудинов выступает во второй средней весовой категории. В активе 29-летнего боксера 14 побед (10 нокаутом) и два поражения (одно нокаутом). Последний бой за вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который состоялся 27 мая, Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде.
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