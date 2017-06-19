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https://sport.mail.ru/news/boxing/30117947/
19 июня 2017, 12:41 | Бокс | ТАСС

Директор Атлетической комиссии Невады: Рефери боя Ковалев — Уорд действовал по правилам

ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Рефери остановил боксерский бой между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, действуя в рамках правил. Об этом заявил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт, которого цитирует Boxingscene.

Ковалев уступил американцу Уорду в <nobr>бое-реванше</nobr> в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> в ночь на воскресенье. Увеличить
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Ковалев уступил американцу Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и рефери Тони Уикс принял решение остановить поединок. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя намеривалась опротестовать результат поединка в Атлетической комиссии штата Невада.

«Вопрос вызывает только один удар Уорда, который является спорным, — сказал Беннетт. — Но из-за положения руки Ковалева судье было сложно увидеть, совершен ли удар в рамках правил или нет. Я согласен с Уиксом, который заявил, что удар пришелся в район пояса, и считаю, что рефери сработал отлично. Так что, по моему мнению, решение об остановке боя не было ошибочным».

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 — нокаутом), ни одного поражения.
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