Директор Атлетической комиссии Невады: Рефери боя Ковалев — Уорд действовал по правилам
ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Рефери остановил боксерский бой между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, действуя в рамках правил. Об этом заявил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт, которого цитирует Boxingscene.
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Ковалев уступил американцу Уорду в
«Вопрос вызывает только один удар Уорда, который является спорным, — сказал Беннетт. — Но
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 — нокаутом), ни одного поражения.
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