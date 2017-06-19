Уорд вытеснил Головкина из ТОП-5 рейтинга P4P по версии BoxRec
Обновился рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии известного сайта BoxRec.com, сообщает Sports.kz.
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Первое место сохранил Сауль Альварес, вторую строку занимает Мэнни Пакьяо, на третье место поднялся Андре Уорд, победивший накануне Сергея Ковалева.
Казахстанский средневес Геннадий Головкин, ранее занимавший пятое место, сместился на шестую строчку.
ТОП-10 P4P по версии ресурса выглядит так:
1. Сауль Альварес
2. Мэнни Пакьяо
3. Андре Уорд
4. Теренс Кроуфорд
5. Василий Ломаченко
6. Геннадий Головкин
7. Энтони Джошуа
8. Шинсуке Яманака
9. Кит Турман
10. Лео Санта Круз.
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