— Я не могу воспринимать этот бой всерьез, — цитирует Льюиса boxingscene.com. — Мейуэзер — лучший в своем дивизионе. Никто в боксе не может и прикоснуться к нему. Он — боксер высшего порядка. Как может человек из другого спорта драться с ним? Это просто смешно. Мы говорим о спорте, где можно использовать только руки. Да, любые единоборства начинаются с рук, но это два совершенно разных вида спорта. Конечно, Флойд остановит Макгрегора. Он просто слишком хорош в своем деле, а Макгрегор имеет слишком мало опыта в боксе, а другие свои приемы он просто не сможет использовать.

Напомним, что спортсмены сразятся по правилам бокса.