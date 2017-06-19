Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30117052/
19 июня 2017, 11:41 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Леннокс Льюис: Бой Мейвезер — Макгрегор — это просто смешно

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис отметил, что не воспринимает бой между боксером Флойдом Мейуэзером и бойцом MMA Конором Макгрегором всерьез.

— Я не могу воспринимать этот бой всерьез, — цитирует Льюиса boxingscene.com. — Мейуэзер — лучший в своем дивизионе. Никто в боксе не может и прикоснуться к нему. Он — боксер высшего порядка. Как может человек из другого спорта драться с ним? Это просто смешно. Мы говорим о спорте, где можно использовать только руки. Да, любые единоборства начинаются с рук, но это два совершенно разных вида спорта. Конечно, Флойд остановит Макгрегора. Он просто слишком хорош в своем деле, а Макгрегор имеет слишком мало опыта в боксе, а другие свои приемы он просто не сможет использовать.

Напомним, что спортсмены сразятся по правилам бокса.

Поединок пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»