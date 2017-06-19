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https://sport.mail.ru/news/boxing/30116627/
19 июня 2017, 11:19 | Бокс | Vesti.kz

Американский журналист: Шуменову надо было уходить после поражения от Хопкинса

Американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz решение казахстанского боксера-профессионала Бейбута Шуменова, выступающего в первой тяжелой весовой категории, завершить свою карьеру.

Джеку МакКаферри импонировало поведение казахстанца в ринге. Увеличить
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«Жаль, что Шуменову нужно завершать карьеру. Это хороший боксер, однако после боя с Хопкинсом в нем словно что-то поменялось. Я думаю, после поражения нужно было уходить. Конечно, он одержал еще победы, однако уже чувствовалось, что он уже не будет как раньше. Мне всегда импонировало то, как он ведет себя на ринге и за его пределами. Он умеет ладить практически со всеми из сферы профессионального бокса. Думаю, из него получится неплохой функционер, тренер или менеджер. Желаю ему удачи», — отметил МакКаферри.

Ранее Шуменов заявил, что последствия травмы глаза, полученной во время спарринга на тренировке, оказались слишком тяжелыми и ему пришлось принять такое решение. Добавим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Шуменова титула регулярного чемпиона.

Стоит отметить, что с американцем Бернардом Хопкинсом Шуменов встречался в апреле 2014 года. Тогда в бою за титулы чемпиона мира по версии IBF и суперчемпиона мира по версии WBA он проиграл раздельным решением судей.

Теперь титул Шуменова перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу, бой с котором был отменен в апреле из-за травмы казахстанца.

Напомним, Шуменов провел 19 боев, в которых одержал 17 побед, из которых 11 досрочные. Также на его счету два поражения.

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