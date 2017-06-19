Американский журналист: Шуменову надо было уходить после поражения от Хопкинса
Американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz решение казахстанского
боксера-профессионала Бейбута Шуменова, выступающего в первой тяжелой весовой категории, завершить свою карьеру.
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Видимо, что-то случилось...
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«Жаль, что Шуменову нужно завершать карьеру. Это хороший боксер, однако после боя с Хопкинсом в нем словно
Ранее Шуменов заявил, что последствия травмы глаза, полученной во время спарринга на тренировке, оказались слишком тяжелыми и ему пришлось принять такое решение. Добавим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Шуменова титула регулярного чемпиона.
Стоит отметить, что с американцем Бернардом Хопкинсом Шуменов встречался в апреле 2014 года. Тогда в бою за титулы чемпиона мира по версии IBF и суперчемпиона мира по версии WBA он проиграл раздельным решением судей.
Теперь титул Шуменова перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу, бой с котором был отменен в апреле
Напомним, Шуменов провел 19 боев, в которых одержал 17 побед, из которых 11 досрочные. Также на его счету два поражения.
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