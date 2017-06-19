Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30116020/
19 июня 2017, 10:33 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Канат Ислам пошел в ТОП-3 рейтинга WBA

Казахстанский боксер Канат Ислам (24−0, 19 КО) поднялся на третье место рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее титула Всемирной боксерской ассоциации был лишен Шуменов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первым номером рейтинга является аргентинец Брайан Карлос Кастано, владеющий титулом Interim. На втором месте француз Мишель Соро. Суперчемпионом WBA является кубирнец Эрисланди Лара, а «регулярным» — американец Деметриус Андраде.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанец Бейбут Шуменов лишен титула WBA в первом тяжелом весе. Он решил завершить карьеру, так как травма глаза, полученная на тренировке, оказалась слишком тяжелой.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Казахстанец Канат Ислам вошел в ТОП-3 рейтинга WBA

С кем могут сыграть "Кайрат", "Ордабасы" и "Иртыш" в первом раунде квалификации Лиги Европы

Если бой Мейвезера и МакГрегора затянется, то он будет похож на наказание отцом сына - Куат Хамитов