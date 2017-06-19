Казахстанец Канат Ислам пошел в ТОП-3 рейтинга WBA
Казахстанский боксер Канат Ислам (24−0, 19 КО) поднялся на третье место рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Первым номером рейтинга является аргентинец Брайан Карлос Кастано, владеющий титулом Interim. На втором месте француз Мишель Соро. Суперчемпионом WBA является кубирнец Эрисланди Лара, а «регулярным» — американец Деметриус Андраде.
Напомним, ранее стало известно, что казахстанец Бейбут Шуменов лишен титула WBA в первом тяжелом весе. Он решил завершить карьеру, так как травма глаза, полученная на тренировке, оказалась слишком тяжелой.
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