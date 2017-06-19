Стало известно, почему Шуменов завершил карьеру

Данную информацию Sports.kz прокомментировал родной брат Бейбута Чингиз Шуменов.



— Действительно, Бейбут отправил письмо в международные боксерские организации о том, что дальше боксировать не будет. На этот неделе у него запланирована вторая операция на глазе, поэтому ему сказали, что, в связи с полученной травмой, дальше боксировать Бейбут уже не сможет. Учитывая все эти факты, было принято решение, что пришло время завершить карьеру.



— Каковы дальнейшие планы Бейбута?

— Посмотрим. У Бейбута есть свой бизнес в Казахстане, которым он будет заниматься. Думаю, что брат многого добился за свою карьеру — и авторитета, и титулов. Шуменов сам отправил письмо в международные боксерские организации о том, что завершает карьеру.



Пусть те боксеры, которые только начинают карьеру, пройдут тот же путь, что и Бейбут. Он дважды был чемпионом Мира в двух весовых категориях, и этого у него не отнять. Я горжусь своим братом. Это спорт. Так случилось, что дальше уже боксировать нельзя. Это совместное решение. Нет смысла рисковать здоровьем.