Стало известно, почему Шуменов завершил карьеру
Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) завершает карьеру
из-за проблем со здоровьем.
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Видимо, что-то случилось...
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Данную информацию Sports.kz прокомментировал родной брат Бейбута Чингиз Шуменов.
— Действительно, Бейбут отправил письмо в международные боксерские организации о том, что дальше боксировать не будет. На этот неделе у него запланирована вторая операция на глазе, поэтому ему сказали, что, в связи с полученной травмой, дальше боксировать Бейбут уже не сможет. Учитывая все эти факты, было принято решение, что пришло время завершить карьеру.
— Каковы дальнейшие планы Бейбута?
— Посмотрим. У Бейбута есть свой бизнес в Казахстане, которым он будет заниматься. Думаю, что брат многого добился за свою карьеру — и авторитета, и титулов. Шуменов сам отправил письмо в международные боксерские организации о том, что завершает карьеру.
Пусть те боксеры, которые только начинают карьеру, пройдут тот же путь, что и Бейбут. Он дважды был чемпионом Мира в двух весовых категориях, и этого у него не отнять. Я горжусь своим братом. Это спорт. Так случилось, что дальше уже боксировать нельзя. Это совместное решение. Нет смысла рисковать здоровьем.
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