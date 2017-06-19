Куат Хамитов: Если бой Мейвезера и МакГрегора затянется, то он будет похож на наказание отцом сына

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— Мейвезер — МакГрегор — это очень интригующий матч. Лучший боксер Р4Р против, наверное, лучшего бойца Р4Р в ММА. Это событие равно тому, что было во времена Али, когда он дрался против японца по правилам ММА. Что касается самого боя, то бесспорным фаворитом является Мейвезер.

Но в любом бою, когда бойцы выходят на ринг, они остаются один на один. Всегда есть шанс победить. МакГрегор боец одного раунда, поэтому до третьего-четвертого раунда у него есть шанс зацепить хорошим ударом, так как у него есть преимущество в росте и размахе рук. Он еще и левша.

Если бой пройдет дальше четвертого раунда, то мы увидим, как один боец уничтожает другого. Со стороны это будет выглядеть, как отец наказывает сына. Что касается результата, то я думаю, будет победа Флойда дисквалификацией. Думаю, как боец МакГрегор не станет терпеть это все и нарушит правила.

— А Вы сами бы купили трансляцию такого боя?

— Бесспорно. Это исторический бой. Сейчас боксеры выходят на бой против мешков. Тут хотя бы лучший против лучшего.