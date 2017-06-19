Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30115306/
19 июня 2017, 9:28 | Бокс | Vesti.kz

Куат Хамитов: Если бой Мейвезера и МакГрегора затянется, то он будет похож на наказание отцом сына

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о поединке Флойда Мейвезера-младшего с Конором МакГрегором.

Поединок пройдет 26 августа в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мейвезер — МакГрегор — это очень интригующий матч. Лучший боксер Р4Р против, наверное, лучшего бойца Р4Р в ММА. Это событие равно тому, что было во времена Али, когда он дрался против японца по правилам ММА. Что касается самого боя, то бесспорным фаворитом является Мейвезер.

Но в любом бою, когда бойцы выходят на ринг, они остаются один на один. Всегда есть шанс победить. МакГрегор боец одного раунда, поэтому до третьего-четвертого раунда у него есть шанс зацепить хорошим ударом, так как у него есть преимущество в росте и размахе рук. Он еще и левша.

Если бой пройдет дальше четвертого раунда, то мы увидим, как один боец уничтожает другого. Со стороны это будет выглядеть, как отец наказывает сына. Что касается результата, то я думаю, будет победа Флойда дисквалификацией. Думаю, как боец МакГрегор не станет терпеть это все и нарушит правила.

— А Вы сами бы купили трансляцию такого боя?

— Бесспорно. Это исторический бой. Сейчас боксеры выходят на бой против мешков. Тут хотя бы лучший против лучшего.

Напомним, поединок между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором МакГрегором состоится 26 августа на T-mobile Аrena в Лас-Вегасе. Добавим, что 16 сентября на этой же арене запланирован бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Эксперт: Ковалев неправильно подготовился к реваншу с Уордом

Эксперт: Ковалев неправильно подготовился к реваншу с Уордом

Известный российский тренер по боксу Александр Зимин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал итоги ответного боя между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, победу в котором техническим нокаутом одержал представитель США, рассказал, в какой момент понял, что отечественному боксеру поединок уже не выиграть, а также порассуждал о целесообразности проведения еще одного реванша.
Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Если бой Мейвезера и МакГрегора затянется, то он будет похож на наказание отцом сына - Куат Хамитов

Казахстанец Бейбут Шуменов завершил карьеру профессионального боксера

Геннадий Головкин признан лучшим P4P-боксером в мире по версии HBO