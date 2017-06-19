Куат Хамитов: Если бой Мейвезера и МакГрегора затянется, то он будет похож на наказание отцом сына
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о поединке Флойда
Мейвезера-младшего с Конором МакГрегором.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мейвезер — МакГрегор — это очень интригующий матч. Лучший боксер Р4Р против, наверное, лучшего бойца Р4Р в ММА. Это событие равно тому, что было во времена Али, когда он дрался против японца по правилам ММА. Что касается самого боя, то бесспорным фаворитом является Мейвезер.
Но в любом бою, когда бойцы выходят на ринг, они остаются один на один. Всегда есть шанс победить. МакГрегор боец одного раунда, поэтому до
Если бой пройдет дальше четвертого раунда, то мы увидим, как один боец уничтожает другого. Со стороны это будет выглядеть, как отец наказывает сына. Что касается результата, то я думаю, будет победа Флойда дисквалификацией. Думаю, как боец МакГрегор не станет терпеть это все и нарушит правила.
— А Вы сами бы купили трансляцию такого боя?
— Бесспорно. Это исторический бой. Сейчас боксеры выходят на бой против мешков. Тут хотя бы лучший против лучшего.
Напомним, поединок между Флойдом
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