Напомним, их бой состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.



«Мэйвезер возобновил карьеру, чтобы украсть шоу у всех! Его бой в тот же день, что и Котто — Камегаи, и рядом с “Канело” — GGG», — пишет Монсальве в твиттере.



26 августа в Карсоне (США, штат Калифорния) Мигель Котто (40−5, 33 КО) встретится с японцем Ёсихиро Камегаи (27−3−2, 24 КО) в бою за вакантный титул WBO в первом среднем весе.



Бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Казахстанский боксер поставит на кон титулы в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, мексиканец — пояс журнала The Ring.