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https://sport.mail.ru/news/boxing/30115127/
19 июня 2017, 9:10 | Бокс | Sports.kz

Univision Deportes: Мэйвезер хочет украсть шоу у всех — и у Головкина, и у Котто!

Журналистка Univision Deportes Адриана Монсальве прокомментировала новость об утверждении боя Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает Sports.kz.

Журналистка Univision Deportes Адриана Монсальве прокомментировала новость об утверждении боя <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> (49−0 26 КО) и чемпиона UFC <span class=error>Конора</span> Макгрегора сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, их бой состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.

«Мэйвезер возобновил карьеру, чтобы украсть шоу у всех! Его бой в тот же день, что и Котто — Камегаи, и рядом с “Канело” — GGG», — пишет Монсальве в твиттере.

26 августа в Карсоне (США, штат Калифорния) Мигель Котто (40−5, 33 КО) встретится с японцем Ёсихиро Камегаи (27−3−2, 24 КО) в бою за вакантный титул WBO в первом среднем весе.

Бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Казахстанский боксер поставит на кон титулы в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, мексиканец — пояс журнала The Ring.

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