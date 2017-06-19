Univision Deportes: Мэйвезер хочет украсть шоу у всех — и у Головкина, и у Котто!
Журналистка Univision Deportes Адриана Монсальве прокомментировала новость об утверждении боя Флойда
Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает Sports.kz.
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Напомним, их бой состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в
«Мэйвезер возобновил карьеру, чтобы украсть шоу у всех! Его бой в тот же день, что и Котто — Камегаи, и рядом с “Канело” — GGG», — пишет Монсальве в твиттере.
26 августа в Карсоне (США, штат Калифорния) Мигель Котто (40−5, 33 КО) встретится с японцем Ёсихиро Камегаи (27−3−2, 24 КО) в бою за вакантный титул WBO в первом среднем весе.
Бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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