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https://sport.mail.ru/news/boxing/30114997/
19 июня 2017, 8:59 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Бейбут Шуменов завершил карьеру профессионального боксера

Казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов завершил карьеру. Об этом он сообщил корреспонденту Vesti.kz.

Последствия травмы глаза оказались слишком тяжелыми. Увеличить
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По словам Шуменова, последствия травмы глаза, полученной во время спарринга на тренировке, оказались слишком тяжелыми. Врачи запретили ему заниматься боксом, иначе он может совсем потерять зрение. В июле боксеру, который пока еще находится в Лас-Вегасе, предстоит повторная операция.

Сегодня стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Шуменова титула регулярного чемпиона. По словам боксера, ему пришлось оповестить организацию о том, что он не может продолжать карьеру по медицинским показателям.

Теперь титул Шуменова перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу, бой с котором был отменен в апреле из-за травмы казахстанца.

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