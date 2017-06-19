Казахстанец Бейбут Шуменов завершил карьеру профессионального боксера
Казахстанский
боксер-профессионал Бейбут Шуменов завершил карьеру. Об этом он сообщил корреспонденту Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам Шуменова, последствия травмы глаза, полученной во время спарринга на тренировке, оказались слишком тяжелыми. Врачи запретили ему заниматься боксом, иначе он может совсем потерять зрение. В июле боксеру, который пока еще находится в
Сегодня стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Шуменова титула регулярного чемпиона. По словам боксера, ему пришлось оповестить организацию о том, что он не может продолжать карьеру по медицинским показателям.
Теперь титул Шуменова перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу, бой с котором был отменен в апреле
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