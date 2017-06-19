«Очевидно всем, что поединок соберет кучу денег для всех участников, именно поэтому его и планируют провести. Но есть проблема: вы ставите своего бойца в неудобное положение. Какой эффект получится в долгосрочной перспективе? Я не знаю. Но могу сказать точно: будет очень интересно наблюдать. Не думаю, что имиджу Макгрегора этот бой повредит, на самом деле бой только возвышает Конора. Как этот поединок может навредить спорту? Полагаю, что люди, которые собираются покупать трансляцию и билеты, знают чем является этот поединок. Это будет великолепный спектакль с обилием рекламы, — цитирует Кокера mmafighting.com. — В Мейвезера не мог попасть даже Канело, или даже Пакьяо. Так что Конору придется потрудиться. Но ведь в боях никогда не знаешь судьбы, верно? Иногда кому-то везет. Рекламу турнира будет вездесущей. Конор может сам все сделать, дай ему микрофон. Вся кампания по подготовке боя будет веселее, чем сам поединок. Жду с нетерпением. Хочу это увидеть. Я полечу туда [в Лас-Вегас] и буду смотреть с трибун.