Стивенсон: Ковалев сохранит ведущие позиции в мировом боксе
МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Сергей Ковалев сохранит ведущие позиции в мировом боксе, несмотря на поражение от американца Андре Уорда. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадец Адонис Стивенсон.
«Я сейчас не рассматриваю вариант нашего боя, — сказал он. — Что касается Ковалева, то он “плыл”, начиная с пятого раунда, его ноги подкашивались. Уорд тактически верно провел поединок и заслуженно победил. Я не стал бы акцентировать внимание на ударах ниже пояса, для Ковалева ситуация была и так скверная».
«При этом Ковалев сохраняет ведущие позиции во всех организациях», — добавил канадский боксер.
Ковалев уступил американцу Андре Уорду в
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.
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