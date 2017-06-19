Стивенсон: Ковалев сохранит ведущие позиции в мировом боксе

«Я сейчас не рассматриваю вариант нашего боя, — сказал он. — Что касается Ковалева, то он “плыл”, начиная с пятого раунда, его ноги подкашивались. Уорд тактически верно провел поединок и заслуженно победил. Я не стал бы акцентировать внимание на ударах ниже пояса, для Ковалева ситуация была и так скверная».

«При этом Ковалев сохраняет ведущие позиции во всех организациях», — добавил канадский боксер.

Ковалев уступил американцу Андре Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила, что намерена опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.