WBC оптимистично смотрит на возможность проведения боя Ковалев-Стивенсон
МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) оптимистично оценивает возможность проведения поединка между чемпионом этой организации канадцем Адонисом Стивенсоном и россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
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Видимо, что-то случилось...
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«Очень многие болельщики в мире были бы счастливы увидеть этот поединок. Я очень уважаю Ковалева и испытываю к нему искреннюю симпатию. У него большое будущее», — сказал Сулейман.
Ковалев уступил Уорду в
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету Стивенсона 29 побед (24 нокаутом) и одно поражение.
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