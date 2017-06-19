Мишу Алояна официально лишили серебра Олимпиады-2016

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В ближайшее время спортсмен вернет награду в Международный олимпийский комитет, однако материальные ценности, в частности BMW X4, у него остаются.

Миша Алоян «потерял» олимпийское серебро вскоре после завершения Игр в Рио-де-Жанейро, на которых он уступил в финале узбеку Шахобидину Зоирову. Допинг-проба, взятая в Бразилии, дала положительный результат. Как объяснял спортсмен, роковую роль сыграл спрей для носа, применение которого врач сборной России обязан был задекларировать, но этого не сделал.

Изначально информацию о проваленном допинг-тесте опубликовали хакеры из группы Fancy Bears. «Я знал об этом еще до хакеров. Дело в любом случае шло бы своим чередом. Судебный процесс начался бы независимо от этого. Они просто вынесли это в свет. Но ничего трагичного в этом нет», — поведал в интервью VN.ru Алоян.

В мае спортсмен пообщался по Skype с представителями CAS (Спортивного арбитражного суда): боксера заслушали, но ответ пришел не сразу. «Я обратил внимание на сам препарат, — продолжил боксер-легковес. — Никогда не было замечено, чтобы человек употреблял это вещество для увеличения силы или получения какого-то преимущества. Ошибка — моя, но случилась она по вине доктора сборной, которого мы не можем привлечь ни к какой ответственности. Документально он мне нигде не разрешал принимать это средство, хотя, естественно, с ним все было согласовано. Как он мог, он это дело испоганил».

Увы, обжаловать жесткое решение не удалось — апелляция ни к чему не привела. Теперь вынесен окончательный и строгий вердикт: спортсмен обязан вернуть медаль в МОК, и он уже подтвердил, что в скором времени сделает это. По словам боксера, он был готов к такому повороту событий и заверил, что шумиха вокруг олимпийской медали на его нынешней подготовке не отражается.

«Эта нервотрепка больше касается тех, кто ведет процесс — МОК, CAS. Я туда не лезу, постарался отойти от этого. На мне это вообще не сказывается, — дополнил олимпиец. — Хотя поначалу, не скрою, был очень обидно. Некоторые люди думают, что спортсмен трудится в зале полтора-два часа в день: потягал гантельки килограммовые и поехал на Олимпийские игры. Но так не бывает! И дело даже не в физической работе. На пути к олимпийским медалям мы, спортсмены, жертвуем самым дорогим — своим временем и общением с семьями».

Пока длились тяжбы, новосибирец перешел в профессиональный бокс. Сейчас он готовится к своему второму бою в новом статусе (в первом он одержал победу по очкам над Ядером Кардозой из Никарагуа в Кемерове). Предполагается, что поединок пройдет 22 июля в России, скорее всего — в Москве. В качестве наиболее вероятного места боя называется Красная площадь.