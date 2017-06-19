Мишу Алояна официально лишили серебра Олимпиады-2016
Боксер Михаил Алоян из Новосибирска официально лишен серебряной олимпийской медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Рио-2016. Апелляция новосибирца отклонена лозаннским Спортивным арбитражным судом.
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Видимо, что-то случилось...
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В ближайшее время спортсмен вернет награду в Международный олимпийский комитет, однако материальные ценности, в частности BMW X4, у него остаются.
Миша Алоян «потерял» олимпийское серебро вскоре после завершения Игр в
Изначально информацию о проваленном
В мае спортсмен пообщался по Skype с представителями CAS (Спортивного арбитражного суда): боксера заслушали, но ответ пришел не сразу. «Я обратил внимание на сам препарат, — продолжил
Увы, обжаловать жесткое решение не удалось — апелляция ни к чему не привела. Теперь вынесен окончательный и строгий вердикт: спортсмен обязан вернуть медаль в МОК, и он уже подтвердил, что в скором времени сделает это. По словам боксера, он был готов к такому повороту событий и заверил, что шумиха вокруг олимпийской медали на его нынешней подготовке не отражается.
«Эта нервотрепка больше касается тех, кто ведет процесс — МОК, CAS. Я туда не лезу, постарался отойти от этого. На мне это вообще не сказывается, — дополнил олимпиец. — Хотя поначалу, не скрою, был очень обидно. Некоторые люди думают, что спортсмен трудится в зале
Пока длились тяжбы, новосибирец перешел в профессиональный бокс. Сейчас он готовится к своему второму бою в новом статусе (в первом он одержал победу по очкам над Ядером Кардозой из Никарагуа в Кемерове). Предполагается, что поединок пройдет 22 июля в России, скорее всего — в Москве. В качестве наиболее вероятного места боя называется Красная площадь.
Между тем, не оставляет Алоян и олимпийских надежд: он твердо намерен выступить на Играх в Токио-2020. «У меня есть две мечты детства — стать чемпионом мира среди профессионалов и олимпийским чемпионом. И
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