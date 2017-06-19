Геннадий Головкин признан лучшим P4P-боксером в мире по версии HBO
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) стал лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии телеканала HBO, передает корреспондент Vesti.kz.
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Голосование завершилось на официальной странице HBO Boxing в «Твиттере». Головкин выиграл, набрав 38 процентов голосов.
На втором месте расположился чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американский боксер Андре Уорд, набравший 30 процентов голосов. Замкнул тройку украинец Василий Ломаченко (21 процент). Все в опросе было отдано 11 237 голосов.
Добавим, что Уорд в ночь на 18 июня в
У Головкина на 16 сентября также в
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