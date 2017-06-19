Геннадий Головкин признан лучшим P4P-боксером в мире по версии HBO

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Голосование завершилось на официальной странице HBO Boxing в «Твиттере». Головкин выиграл, набрав 38 процентов голосов.

На втором месте расположился чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американский боксер Андре Уорд, набравший 30 процентов голосов. Замкнул тройку украинец Василий Ломаченко (21 процент). Все в опросе было отдано 11 237 голосов.

Добавим, что Уорд в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе одержал досрочную победу в реванше с россиянином Сергеем Ковалевым и защитил свои титулы.

У Головкина на 16 сентября также в Лас-Вегасе намечен бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Who's the world's best pound-for-pound boxer?</p>— HBOboxing (@HBOboxing) <a href="https://twitter.com/HBOboxing/status/876299322131742721">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>