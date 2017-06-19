Вирджил Хантер: Хочу, чтобы Андре Уорд дрался с Энтони Джошуа. Он «разберет» его

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Хантера нисколько не смущает, что для этого Уорду придется значительно подняться в весе.

«Драться в полутяжелом весе — это пустая трата времени. Я хочу, чтобы Уорд дрался с Энтони Джошуа. Я серьезно. Я думаю, это бы был очень интересный бой. Когда ты дерешься с бойцами больших габаритов, дело даже не в размере. Дело в стиле. Бои делают стили. Я думаю, Уорд “разберет” Джошуа», — заявил Хантер.

Напомним, ранее Уорд заявил, что задумался о переходе в тяжелый вес после победы над Ковалевым в реванше.