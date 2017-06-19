Вирджил Хантер: Хочу, чтобы Андре Уорд дрался с Энтони Джошуа. Он «разберет» его
Если все сложится так, как планирует тренер Вирджил Хантер, то следующий бой чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американский боксер Андре Уорд (32−0, 16 KO) проведет против непобежденного британца Энтони Джошуа (19−0, 19 KO) — обладателя WBA super, IBF и IBO в тяжелом весе, сообщает boxingnews24.com.
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Хантера нисколько не смущает, что для этого Уорду придется значительно подняться в весе.
«Драться в полутяжелом весе — это пустая трата времени. Я хочу, чтобы Уорд дрался с Энтони Джошуа. Я серьезно. Я думаю, это бы был очень интересный бой. Когда ты дерешься с бойцами больших габаритов, дело даже не в размере. Дело в стиле. Бои делают стили. Я думаю, Уорд “разберет” Джошуа», — заявил Хантер.
Напомним, ранее Уорд заявил, что задумался о переходе в тяжелый вес после победы над Ковалевым в реванше.
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