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19 июня 2017, 8:11 | Бокс | Vesti.kz

Сергей Ковалев извинился за поражение от Андре Уорда

Российский боксер-профессионал Сергей Ковалев обратился к болельщикам после поражения от американца Андре Уорда в бою за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO, сообщают Vesti.kz.

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© AP 2017

«Большое спасибо тем, кто болел за меня этой ночью. Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Это бокс!» — написал Ковалев в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, стала известна статистика ударов боя Ковалев — Уорд, согласно которой россиянин лидировал на момент остановки боя. Теперь промоутеры Ковалева собираются подать протест на результат этого поединка. При этом Уорд заявил, что не планирует проводить с россиянином еще один бой. Для Ковалева боксера это поражение стало вторым подряд в карьере после 30 побед. Российский боксер потерпел поражение от Уорда техническим нокаутом в бою-реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Поединок был остановлен рефери в восьмом раунде после того, как россиянин получил удар в пах и еще серию ударов. Видео скандальной остановки боя можно посмотреть здесь. А видео полного поединка тут. Стоит отметить, что зрители на арене в Лас-Вегасе освистали решение рефери остановить бой.
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