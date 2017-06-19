Сергей Ковалев извинился за поражение от Андре Уорда
Российский
боксер-профессионал Сергей Ковалев обратился к болельщикам после поражения от американца Андре Уорда в бою за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO, сообщают Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Большое спасибо тем, кто болел за меня этой ночью. Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Это бокс!» — написал Ковалев в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, стала известна статистика ударов боя Ковалев — Уорд, согласно которой россиянин лидировал на момент остановки боя. Теперь промоутеры Ковалева собираются подать протест на результат этого поединка. При этом Уорд заявил, что не планирует проводить с россиянином еще один бой. Для Ковалева боксера это поражение стало вторым подряд в карьере после 30 побед. Российский боксер потерпел поражение от Уорда техническим нокаутом в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter