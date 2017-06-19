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https://sport.mail.ru/news/boxing/30113986/
19 июня 2017, 8:07 | Бокс | Vesti.kz

Андре Уорд: Никакого третьего боя с Ковалевым. Сначала, например, пусть отберет пояс у Стивенсона

Американский чемпион WBA/WBO/IBF в полутяжелом весе Андре Уорд не видит смысла проводить третий бой против россиянина Сергея Ковалева, тем более следующим, сообщает boxingscene.com.

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© AP 2017

«Никакого третьего боя. Я не думаю, что это имеет смысл. Это может иметь смысл, если Ковалев, например, проведет бой со Стивенсоном, выиграет пояс, после этого проведет еще два-три поединка», — сказал Уорд.

«Теперь отпуск, — ответил Уорд на вопрос о том, когда он планирует вернуться на ринг. — Я не знаю… Мне нужно поговорить с семьей. И мы вместе примем решение о том, что будет дальше».

Напомним, стала известна статистика ударов боя Ковалев — Уорд, согласно которой россиянин лидировал на момент остановки боя. Теперь промоутеры Ковалева собираются подать протест на результат этого поединка. Для российского боксера это поражение стало вторым подряд в карьере после 30 побед. Ковалев потерпел поражение от Уорда техническим нокаутом в бою-реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Поединок был остановлен рефери в восьмом раунде после того, как россиянин получил удар в пах и еще серию ударов. Видео скандальной остановки боя можно посмотреть здесь. А видео полного поединка тут. Стоит отметить, что зрители на арене в Лас-Вегасе освистали решение рефери остановить бой.
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