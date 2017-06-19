Андре Уорд: Никакого третьего боя с Ковалевым. Сначала, например, пусть отберет пояс у Стивенсона
Американский чемпион WBA/WBO/IBF в полутяжелом весе Андре Уорд не видит смысла проводить третий бой против россиянина Сергея Ковалева, тем более следующим, сообщает boxingscene.com.
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«Никакого третьего боя. Я не думаю, что это имеет смысл. Это может иметь смысл, если Ковалев, например, проведет бой со Стивенсоном, выиграет пояс, после этого проведет еще
«Теперь отпуск, — ответил Уорд на вопрос о том, когда он планирует вернуться на ринг. — Я не знаю… Мне нужно поговорить с семьей. И мы вместе примем решение о том, что будет дальше».
Напомним, стала известна статистика ударов боя Ковалев — Уорд, согласно которой россиянин лидировал на момент остановки боя. Теперь промоутеры Ковалева собираются подать протест на результат этого поединка. Для российского боксера это поражение стало вторым подряд в карьере после 30 побед. Ковалев потерпел поражение от Уорда техническим нокаутом в
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