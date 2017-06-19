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19 июня 2017, 1:23 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв нанёс на 169 ударов больше, чем Уорд

Экс-чемпион мира Сергей Ковалёв нанёс на 169 ударов больше, чем его соперник — чемпион WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе Андре Уорд.

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© AP 2017

На счету россиянина 407 ударов за бой против 238 — у американца, сообщает Boxing Scene.

При этом Уорд бил точнее: 33,6% попаданий против 23,3% у Ковалёва. Однако по числу точных ударов впереди также оказался Ковалёв: 95 против 80 у Уорда. Из восьми проведённых раундов в шести по числу точных ударов лидировал Ковалёв.

Поединок завершился победой Уорда техническим нокаутом, которая вызвала массу споров. Сторона Ковалёва намерена подать протест на результат боя.
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