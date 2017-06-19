Ковалёв нанёс на 169 ударов больше, чем Уорд

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На счету россиянина 407 ударов за бой против 238 — у американца, сообщает Boxing Scene.

При этом Уорд бил точнее: 33,6% попаданий против 23,3% у Ковалёва. Однако по числу точных ударов впереди также оказался Ковалёв: 95 против 80 у Уорда. Из восьми проведённых раундов в шести по числу точных ударов лидировал Ковалёв.

Поединок завершился победой Уорда техническим нокаутом, которая вызвала массу споров. Сторона Ковалёва намерена подать протест на результат боя.