Ковалёв нанёс на 169 ударов больше, чем Уорд
Экс-чемпион мира Сергей Ковалёв нанёс на 169 ударов больше, чем его соперник — чемпион WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе Андре Уорд.
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© AP 2017
На счету россиянина 407 ударов за бой против 238 — у американца, сообщает Boxing Scene.
При этом Уорд бил точнее: 33,6% попаданий против 23,3% у Ковалёва. Однако по числу точных ударов впереди также оказался Ковалёв: 95 против 80 у Уорда. Из восьми проведённых раундов в шести по числу точных ударов лидировал Ковалёв.
Поединок завершился победой Уорда техническим нокаутом, которая вызвала массу споров. Сторона Ковалёва намерена подать протест на результат боя.
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